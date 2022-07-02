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Сегодня, 14:39

Олимпийская чемпионка Валиева посетила татарский праздник Сабантуй

Рустам Имамов
Корреспондент
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Победитель Олимпиады 2022 в Пекине фигуристка Камила Валиева стала почетным гостем татарского национального праздника «Сабантуй» в Москве.

На мероприятие спортсменка пришла со своей мамой Алсу и отметила, что рада чтить традиции своего народа.

Национальный праздник татар проводит татарская культурная автономия в Москве и Полномочное представительство Республики Татарстан в Москве. Официальное представительство Татарстана пригласило Валиеву на мероприятие, которое прошло в Москве в очном формате впервые с 2019 года. Тогда официальным гостем Сабантуя была олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова.

16-летняя Валиева родилась в Казани и по национальности является татаркой. Недавно ее наградило Полномочное представительство Татарстана в Москве.

Фигурное катание
Камила Валиева
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