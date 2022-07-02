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Сегодня, 16:12

Тарасова прокомментировала возвращение Тутберидзе к тренировкам в Новогорске

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе виднее, как выстраивать тренировочный процесс со своей группой в межсезонье.

Тутберидзе приступила к работе со своей группой фигуристов на сборах в Новогорске. В мае тренер уехала в США и находилась за океаном, где тренируется ее дочь Диана Дэвис.

«Сначала вы вообще сомневались, что она приедет. Это ее вопрос — успеют или нет подготовиться к сезону, к чему готовиться, сколько там выступлений будет — это все вопрос тренера. Я не их тренер, я не каждый день на тренировке», — сказала Тарасова ТАСС.

Среди воспитанниц Тутберидзе — олимпийские чемпионки и медалистки трех последних Олимпиад, в том числе Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева.

Источник: https://tass.ru/sport/15106133
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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