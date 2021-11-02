Туктамышева показала фото с Игнатовым и Семененко

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новое фото из самолета. На снимке девушка сидит рядом с фигуристами Макаром Игнатовым и Евгением Семененко. Все они вылетели из Ванкувера (Канада), где проходил второй этап серии «Гран-при».

«В предвкушении 10-часового полета», — подписала она фотографию.

24-летняя россиянка стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.