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Туктамышева показала фото с Игнатовым и Семененко

«В предвкушении 10-часового полета». Туктамышева опубликовала фото с Игнатовым и Семененко
08:36
Елизавета Туктамышева. Фото AFP Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сторис в Instagram опубликовала новое фото из самолета. На снимке девушка сидит рядом с фигуристами Макаром Игнатовым и Евгением Семененко. Все они вылетели из Ванкувера (Канада), где проходил второй этап серии «Гран-при».

«В предвкушении 10-часового полета», — подписала она фотографию.

24-летняя россиянка стала серебряной призеркой на «Гран-при» в Канаде. Золото у Камилы Валиевой, замкнула тройку призерок Алена Косторная.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

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Виктория Кравченко все материалы автора
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