Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что одаренные фигуристы смогут тренироваться в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой на льготной основе или бесплатно.

«Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика — школа, будет и внебюджетная история — так сегодня работает любая школа», — цитирует Леонова ТАСС.

Ранее Леонов в комментарии «СЭ» рассказал, когда планируется реализовать план строительства школы.