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28 февраля, 11:55

Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой

Виктория Кравченко
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что одаренные фигуристы смогут тренироваться в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой на льготной основе или бесплатно.

«Это в любом случае будет а-ля частно-государственное партнерство, не могу пока сказать, как будет точно называться. Будет и классика — школа, будет и внебюджетная история — так сегодня работает любая школа», — цитирует Леонова ТАСС.

Ранее Леонов в комментарии «СЭ» рассказал, когда планируется реализовать план строительства школы.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).

Источник: https://tass.ru/sport/20102597
Алина Загитова
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