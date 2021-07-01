Оксана Баюл высказалась о тренерском штабе сборной Украины по футболу: «Теперь всё понятно»

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своем Instagram высказалась по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020. Команда вышла в четвертьфинал турнира.

Экс-фигуристка выложила состав тренерского штаба сборной Украины и написала: «Тренерский состав сборной Украины по футболу. Теперь все понятно».

Отметим, в тренерский штаб сборной Украины входят: Андрей Шевченко — главный тренер, ассистент Мауро Тассотти, тактический аналитик Андреа Мальдера, тренер вратарей Педро Луис Харо Регеро, ассистент Александр Шовковский, тренер по физподготовке Андреа Адзалин, тренер-аналитик Луиджи Ночентини.

3 июля состоится матч 1/4 финала Евро между Украиной и Англией.