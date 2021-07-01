Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Оксана Баюл высказалась о тренерском штабе сборной Украины по футболу: «Теперь всё понятно»

09:19
Оксана Баюл. Фото Instagram
Оксана Баюл. Фото Instagram
Теги:

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своем Instagram высказалась по поводу выступления сборной Украины на Евро-2020. Команда вышла в четвертьфинал турнира.

Экс-фигуристка выложила состав тренерского штаба сборной Украины и написала: «Тренерский состав сборной Украины по футболу. Теперь все понятно».

Отметим, в тренерский штаб сборной Украины входят: Андрей Шевченко — главный тренер, ассистент Мауро Тассотти, тактический аналитик Андреа Мальдера, тренер вратарей Педро Луис Харо Регеро, ассистент Александр Шовковский, тренер по физподготовке Андреа Адзалин, тренер-аналитик Луиджи Ночентини.

3 июля состоится матч 1/4 финала Евро между Украиной и Англией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца
В Братске девушка с ножом убила школьника ударом в сердце
Видео: несущийся BMW на две части разорвал пешехода в Астрахани
vs
0
Офсайд