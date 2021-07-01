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Российский хореограф о травле за границей: «Писали, что тренеры в фигурном катании — педофилы и тупые садисты»

09:30

Хореограф и тренер Ирина Майорова, работающая в Швеции с сыновьями, фигуристами местной сборной Александром и Николаем, в интервью «СЭ» рассказала о проблемах в работе с детьми у некоторых наставников.

Александр Майоров с&nbsp;тренером.«Может, нам фамилию поменять на шведскую?» Как русского фигуриста не пускает на Олимпиаду своя же страна

По ее словам, в Швеции шло разбирательство с участием двух тренеров из-за того, что они пытались следить за весом подопечных:

— Это же в Швеции была история, когда тренеров стали осуждать за частое измерение веса у подопечных? Действительно ли вы сталкиваетесь с ограничениями?

— Даже суд был! Скажем так, травить тренеров тут модно. Многие дети хотят только получать, а не работать. В 12-13 лет все девочки стройненькие, а потом тело побеждает, отрастают разные части тела, сами понимаете. И тут либо ты себя ограничиваешь, либо заплываешь, но тогда чемпионкой мира не стать. Двоих тренеров отстраняли. Никто из них не говорил, что пить надо только воду. Но сказали: следи за весом. Все, это уже обида.

Шведская пословица есть: поднимается легко, как солнце, а падает тяжело, как блин, так можно перевести. И восходящих звезд громко воспевают, а звезды ведь тоже полнеют. Детей надо уважать, а не захваливать. Поэтому начинают обвинять тренеров. Подключились СМИ, которые говорили, что чуть ли не все тренеры педофилы и тупые садисты. Нашим ученикам звонили, они ответили по делу: тренеры требовательные, но для результата нужно работать. Как в Советском Союзе говорили: не можешь — научим, не хочешь — заставим. Сейчас, конечно, другой век, и заставлять надо не палкой, а по-человечески, находить общий язык. Родители ведь зачастую сами издеваются над детьми, не реализовав свои амбиции по превращению в ледовых принцесс. Тренеры всего лишь делают свою педагогическую работу. Тех тренеров вернули к работе в итоге, кстати.

Полное интервью с Ириной Майоровой читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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