Косторная: «Думаю создать видео «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов»
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что хочет создать видео с глупыми вопросами от журналистов.
«Как вам идея? Думаю создать видео для YouTube-канала «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов». Как думаете, какие войдут в это число?» — заявила Косторная в Telegram-канале.
В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание, где выступает с Георгием Куницей. Летом 2023-го партнеры поженились.
20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России в женском одиночном катании.es
Источник: https://t.me/s/AlenaKostornaya
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