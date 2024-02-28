Косторная: «Думаю создать видео «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что хочет создать видео с глупыми вопросами от журналистов.

«Как вам идея? Думаю создать видео для YouTube-канала «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов». Как думаете, какие войдут в это число?» — заявила Косторная в Telegram-канале.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание, где выступает с Георгием Куницей. Летом 2023-го партнеры поженились.