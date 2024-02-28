Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

28 февраля, 11:33

Косторная: «Думаю создать видео «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что хочет создать видео с глупыми вопросами от журналистов.

«Как вам идея? Думаю создать видео для YouTube-канала «Топ-10 самых тупых вопросов от журналистов». Как думаете, какие войдут в это число?» — заявила Косторная в Telegram-канале.

В начале 2023 года Косторная перешла в парное катание, где выступает с Георгием Куницей. Летом 2023-го партнеры поженились.

20-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, а также серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призером чемпионатов России в женском одиночном катании.es

Источник: https://t.me/s/AlenaKostornaya
Алена Косторная
3
3
Читайте также
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сотникова: «Спустя 10 лет после моей победы на Олимпиаде хотелось бы подарить деткам радость и счастье»

Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой
Новости
RSS RSS
Все новости