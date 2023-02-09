Бузова: «Давайте все вместе попросим о скорейшем выздоровлении нашего любимого Романа Костомарова»

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила Романа Костомарова с 46-летием.

«Сегодня день рождения Ромы Костомарова. Я нахожусь на краю земли, недалеко от Мыса Доброй Надежды, где миллионы людей загадывают желания, и они сбываются, и сегодня в день рождения нашей легенды, я отправляю в космос свое желание и молитву от всего сердца и души о твоем скорейшем выздоровлении!

Дай Бог, чтобы этот ужас быстрей закончился, я молюсь о тебе. Я верю, что такой сильный человек как ты, сможет побороть все. Ты — легенда. Ты — гордость всей нашей страны. С днем рождения.

Я призываю каждого из моих людей — давайте все вместе сегодня вечером перед сном попросим о скорейшем выздоровлении нашего любимого Романа Костомарова", — написала Бузова в Telegram-канале.

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. Фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.