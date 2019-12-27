Никита Кацалапов: «Было важно сохранить первую позицию в сборной»

Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов после победы на чемпионате России рассказали о важности конкуренции со стороны Александры Степановой и Ивана Букина. Два дуэта разделил всего один балл в итоговой таблице.

— Прокат был немного приземленным, все-таки наш образ требует более воздушной интерпретации, — сказал Кацалапов в ответ на вопросы журналистов о впечатлениях. — Сегодня получилось немного по-рабочему. Тем не менее, тренеры нас похвалили, все хорошо. Мы сидели, слушали оценки и уже вспоминали, над чем работать в будущем. Два выходных всего — 31 декабря и 1 января, дальше снова тренировки, и собираемся в шоу в Минске выступать. При таком графике мы все еще живы, да.

У меня даже лично было два момента в прокате, когда Вика меня пальцем не касается, где были шероховатости, что-то хотелось бы перекатать.

Облегчение в связи с тем, что выиграли с маленьким разрывом? Могу поздравить Сашу с Ваней (Степанову и Букина. — Прим. «СЭ») с высоким результатом, эта конкуренция как будто впрыскивает адреналин в кровь. Круто, что мы идем нога в ногу. Было важно сохранить первую позицию, конечно, это соревнование, если не бьешься за победу, то нечего приезжать. Ребята все равно катаются обалденно. (Дмитрий Кузнецов)

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