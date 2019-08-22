Неудачное исполнение короткой программы Валиевой на этапе юниорской серии «Гран-при». Видео

13-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева неудачно исполнила короткую программу на этапе юниорской серии «Гран-при» во французском Куршевеле.

Она хорошо исполнила тройной риттбергер и двойной аксель, но затем упала с лутца и не смогла исполнить каскад. Отметим, что короткую программу фигуристки «Девочка на шаре» Тутберидзе назвала своей любимой.



Валиева получила за свой прокат 62,31 балла и занимает промежуточное первое место.