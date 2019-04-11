Неидеальный прокат короткой программы Самодуровой на командном ЧМ. Видео

Чемпионка Европы Софья Самодурова исполнила свою короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Этот прокат дался фигуристке сложно: она допустила ошибку в каскаде. У нее был заявлен каскад тройной флип + тройной тулуп, однако фигуристка исполнила лишь тройной флип, но затем Самодурова сумела исправиться и добавила к заявленному тройному риттбергеру тройной тулуп, исполнив, тем самым, необходимый в короткой программе каскад. Двойной аксель - последний прыжковый элемент - она сделала без помарок.

Она получила за свой прокат 68,61 балла и занимает промежуточное пятое место.

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