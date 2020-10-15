«Не все готовы терпеть поток известной субстанции в интернете». Тренер ЦСКА объяснил, почему фигуристки так рано завершают карьеры

Тренер Сергей Давыдов в интервью «СЭ» назвал неизбежным завершение карьер фигуристками в раннем возрасте и выразил уважение Елизавете Туктамышевой, которая в 23 года продолжает карьеру и выучила четверные прыжки.

— Поймите, завершения карьер фигуристками в 17 лет — неизбежность, а не вопрос Тутберидзе или еще кого-то. Если говорить о девочках, они начинают взрослеть, тяжелеть и становиться медленными. А что такое четверной? Это максимальная скорость и легкость. Чуть потяжелел — всё уходит. Дальше ты проигрываешь. Очень тяжело терпеть поражения. По пальцам рук можно пересчитать людей, кто катался на 10-12-х местах, будучи чемпионами. Туктамышева, Леонова в голову приходят

— Но Елизавета перетерпела, сейчас снова в борьбе за сборную.

— Честь ей и хвала. Я только преклоняюсь перед такими спортсменками, которые могут вытерпеть поток известной субстанции в интернете. Не все на это готовы, а ты становишься не нужен, потому что приходят молодые и тебя обыгрывают. Той же Ане мы старались объяснить, что никто ее не выбрасывает от того, что сейчас что-то не получается. (Дмитрий Кузнецов)

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