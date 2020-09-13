«Не чувствую психологического давления». Трусова сравнила тренировки у Тутберидзе и Плющенко

Фигуристка сборной России Александра Трусова после контрольных прокатов национальной команды в Москве заявила, что после перехода из школы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» у нее не пропало желание экспериментировать с четверными прыжками.

— Пока решили с тремя четверными, к более важным стартам будем делать максимум. Пока трех хватит, — отметила Трусова. — Падение? Все равно я каталась и получаю огромное удовольствие. В каждом старте.

— Вчера Алена Косторная говорила о том, что в группе Плющенко ей спокойнее. Вам спокойнее?

— Мне везде спокойно, везде нравится, что там, что здесь, не чувствую психологического давления. Но многое поменялось, тренировки, много разнообразия. В прошлой группе было одно, в новой другое. Это здорово. Но я не чувствую, что все кардинально внутри меня поменялось, и рост тоже не влияет. (Дмитрий Кузнецов)