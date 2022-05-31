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Сегодня, 19:26

Навка о Загитовой: «Если она стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом»

Навка высказалась о желании Загитовой стать спортивным функционером
Читать «СЭ» в
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о желании Алины Загитовой стать спортивным функционером.

«Я считаю, что никогда не поздно и никогда не рано. Если у человека есть желание стать депутатом, то почему бы и нет. Мне кажется, если она стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть депутатом», — приводит слова Навки Metaratings.ru.

30 мая Загитова стала обладательницей премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени».

В 2020 году Загитова поступила в РАНХиГС на факультет журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

Источник: https://metaratings.ru/news/navka-u-zagitovoy-poluchilos-stat-olimpiyskoy-chempionkoy-poluchitsya-stat-i-deputatom-1279651/
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