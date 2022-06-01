Президент ФФКР Горшков рассказал об изменениях в подходе к выбору состава сборной в условиях санкций

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков в интервью «СЭ» рассказал о принципах формирования состава сборной команды России на следующий сезон.

«Как только состав будет известен, он сразу появится на сайте. Этим вопросом занимаемся не мы напрямую, а Министерство спорта, — сказал Горшков. — Точных сроков или дат сказать я не могу, это зависит от министерства. В целом критерии будут те же, что и раньше. Это результаты чемпионата России, прежде всего. Все практически то же самое, за исключением одного момента. Вы же понимаете условия, в которых мы сейчас находимся. Не было ни чемпионата мира, ни юниорского чемпионата мира. Так что эти критерии учитываться не будут, в связи с этим возможны корректировки. Точно, что поменяется в отсутствие этих турниров, я вам не скажу, этим вопросом занимается Минспорт, критерии в министерстве утверждаются. Думаю, что в самое ближайшее время уже все станет ясно и результаты появятся на сайте. Надо подождать».

Отметим, что каждый год выбирается основной и резервный состав сборной страны. Исходя из этих списков распределяется финансирование фигуристов государством.