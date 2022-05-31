Плющенко объявил состав группы парного катания в своей академии

Стал известен состав группы фигуристов, которые будут заниматься в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в парном катании, сообщает ТАСС.

В состав группы вошли победитель этапа юниорского «Гран-при» 2018 года Полина Костюкович, серебряный призер финала юниорского «Гран-при» и юношеских Олимпийских игр Илья Миронов, а также Владислав Антонышев, Елизавета Осокина, Андрей Рудь, Таисия Собинина и Анастасия Чернышева.

Плющенко завершил карьеру в марте 2017 года, а в апреле объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко».