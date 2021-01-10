Навка уверена, что Россия смогла бы провести лучший чемпионат мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает, что Россия могли бы провести лучше всех чемпионат мира по фигурному катанию.

«Я на сто процентов уверена, что Россия могла бы провести ЧМ лучше, чем какая бы то ни было другая страна. Нет сомнений, мы бы все организовали на высочайшем уровне. И будет очень здорово, если первенство планеты действительно пройдет у нас. Могу только сказать, что двумя руками выступаю за такое решение», — заявила Навка в комментарии RT.

Турнир должен пройти с 22 по 28 марта в Швеции. Накануне Федерация фигурного катания Швеции отменила все домашние соревнования до конца сезона-2020/21. Решение по поводу чемпионата мира еще не принято.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 17 декабря 2020 года вынес решения по санкциям в отношении российского спорта в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил. По ним, в частности, Россия на протяжении двух лет не может принимать у себя чемпионаты мира.