Навка уверена, что Костомаров вернется на лед
Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка оценила вероятность возвращения Романа Костомарова на лед.
«Уверена, что он выйдет на лед, не знаю, в каком качестве, но выйдет, я много с ним общаюсь, знаю, что это не так просто, но верю в его возвращение», — приводит слова Навки РИА «Новости».
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.
В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.
Новости