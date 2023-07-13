Навка уверена, что Костомаров вернется на лед

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка оценила вероятность возвращения Романа Костомарова на лед.

«Уверена, что он выйдет на лед, не знаю, в каком качестве, но выйдет, я много с ним общаюсь, знаю, что это не так просто, но верю в его возвращение», — приводит слова Навки РИА «Новости».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

12 июля Костомаров завел свой аккаунт в Telegram.