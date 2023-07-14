Фигурист Костомаров выложил новое видео тренировки на степах

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок.

Спортсмен с утяжелителями на руках выполнял упражнения на степах, имитирующие ходьбу по ступеням.

«Барьеры жизни!», — подписал Костомаров.

6 июля сообщалось, что Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем информировалось, что через неделю он продолжит процесс протезирования рук в больнице.

26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.