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Допинг

Навка: «То, что вся Европа сидит на допинге, мы знали»

12:06
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Навка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась по поводу допинга в ее виде спорта.

— Фигурное катание — это точно спорт без допинга, и никакой допинг не поможет твоему вестибулярному аппарату собраться, сконцентрироваться, сделать наисложнейшие прыжки, элементы, — цитирует «Комсомольская правда» Навку. — У нас настолько четко отработанная техника, поэтому допинг — точно не про фигурное катание. А то, что вся Европа сидит на допинге, это мы знали...

— Вы знали, когда катались?

— Нет, я никогда не слышала, чтобы кто-то из фигуристов принимал допинг в мире. А то, что рассказывали про другие виды спорта, что кто-то — астматики, кто-то — еще что-то, и они себе это вписывают, и официально принимают допинг. Ошибка — просто как к этому относится страна.

Дополнительная информация:

https://radiokp.ru/podcast/kandelaki/197169

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