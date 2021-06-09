Навка показала съемки сцен для нового мюзикла с участием Загитовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала съемочный процесс сцен мюзикла «Руслан и Людмила».

В ледовом шоу примет участие олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова.

«Сегодня снимаем сцены для нашего мюзикла «Руслан и Людмила». Этим летом в роли Людмилы вы увидите не только меня, но и Алину Загитову.

Работа идет полным ходом", — написала Навка в Instagram.

Алина Загитова готовится к новому мюзиклу. Фото Instagram

Алина Загитова готовится к новому мюзиклу. Фото Instagram

Выступления на льду будут проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября.