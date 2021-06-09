Дмитрий Алиев рассказал, как он воспринял непопадание на чемпионат мира

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о том, какой была его реакция на то, что он не сумел отобраться на чемпионат мира.

«Да я все понимал, — цитирует Алиева сайт ФФККР. — И на пресс-конференции заявил, что если на чемпионат мира поедут другие, надеюсь, они сделают все возможное, чтобы у нашей команды было три олимпийских квоты. А дальше мы будем соперничать между собой. И большая благодарность Мише Коляде и Жене Семененко, что они справились с задачей.

Если помните, на пресс-конференции я говорил, что ни к кому плохо не отношусь. И отбор на ЧМ считаю справедливым, ребята достойны были ехать в Стокгольм. Я не расстроился, что все сложилось так, хотя внутри, конечно, было сожаление, ведь я живой человек. Переживал за Макара Игнатова, который не поехал на ЧМ, хотя стал вторым на чемпионате России».

22-летний Дмитрий Алиев — чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы.