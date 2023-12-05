Навка — об открытии школы Загитовой в Казани: «Прекрасная идея»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением об открытии в Казани школы фигурного катания Алины Загитовой.

«Прекрасная идея, я поддерживаю. Не нам с вами судить, справится она или нет. Откроет и посмотрим, почему бы нет», — сказала Навка Metaratings.ru.

Ранее Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школу Загитовой в Казани планируют открыть к осени 2024 года.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).