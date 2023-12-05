Костомаров — о занятиях боксом: «Я надеваю перчатки и могу бить ладонью, наносить боковые удары»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал о занятиях боксом.

«Я хочу заниматься боксом. Понятное дело, без протеза — не хочется его сломать или тренера покалечить. Бокс — это координация, движение на ногах, комбинации руками, уклоны. Это очень выматывает функционально, а мне это очень важно. Там правильное дыхание. Я не могу бить с той же силой, но я надеваю перчатки и могу бить ладонью, наносить боковые удары», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Ранее 46-летний Костомаров играл в теннис с протезом руки.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.