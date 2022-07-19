Навка назвала Ханю величайшим фигуристом планеты

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала новость о завершении карьеры Юдзуру Ханю.

«Юдзуру Ханю — величайший фигурист планеты. Такие как он — это большая редкость.

Ханю не мог прыгать вечно. Это огромная нагрузка для организма. Каждый человек чувствует, когда вовремя уйти. Будем радоваться его карьере среди других профессионалов в шоу. Надеюсь, что у нас будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и наших российских зрителей», — приводит слова Навки Sport24.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.