Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:02

Навка назвала Ханю величайшим фигуристом планеты

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала новость о завершении карьеры Юдзуру Ханю.

«Юдзуру Ханю — величайший фигурист планеты. Такие как он — это большая редкость.

Ханю не мог прыгать вечно. Это огромная нагрузка для организма. Каждый человек чувствует, когда вовремя уйти. Будем радоваться его карьере среди других профессионалов в шоу. Надеюсь, что у нас будет возможность, когда Юдзуру сможет порадовать и наших российских зрителей», — приводит слова Навки Sport24.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-07-19-navka-khanyu-ne-mog-prygat-vechno-eto-ogromnaya-nagruzka-dlya-organizma
Фигурное катание
Татьяна Навка
Юдзуру Ханю
1
0
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
Все встало на свои места: так вот почему русская фигуристка сменила гражданство и уехала в Канаду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФФККР сообщили, что канадская федерация отозвала запрос о переходе российской фигуристки Забияко
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости