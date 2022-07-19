В ФФККР сообщили, что канадская федерация отозвала запрос о переходе российской фигуристки Забияко

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Федерация фигурного катания Канады отозвала свой запрос о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в канадскую национальную команду.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко, но позже прислала отказ от своего запроса. Поэтому вопрос о переходе Забияко ФФККР не рассматривала», — приводит ТАСС слова Когана.

Забияко становилась серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Корея) и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Сайтаме (Япония) в паре с Александром Энбертом.

Ранее сообщалось, что Забияко выступит со своим новым партнером Закари Дэйлманом на турнире Skate Ontario, который пройдет в канадском городе Миссисога с 18 по 21 августа.