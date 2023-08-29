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Сегодня, 21:49

Навка эмоционально отреагировала на новость о нахождении Горбачевой: «Облегчение на душе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление прокуратуры Москвы об установлении местонахождения фигуристки Алины Горбачевой.

«Слава богу! Мы все рады! Это огромное счастье! Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе», — сказала Навка «СЭ».

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

Фигурное катание
Алина Горбачева
Татьяна Навка
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