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Сегодня, 22:29

16-летнюю фигуристку Горбачеву доставили в Следственный комитет

Руслан Минаев
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Фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение Следственного комитета по Москве.

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — сказано в Telegram-канале столичного СК.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

Фигурное катание
Алина Горбачева
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