Наталья Бестемьянова: "Загитова сегодня была, как богиня"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступления российских фигуристок на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Россиянка Алина Загитова выиграла короткую программу. Ближайшая преследовательница японка Каори Сакамото набрала 76, 86 балла. Ученица Этери Тутберидзе Элизавета Турсынбаева – 75,96. Евгения Медведева, откатавшаяся без грубых ошибок, идет четвертой с 74,23 балла. Чемпионка Европы Софья Самодурова с чистым прокатом – 9-я. Победительница финала "Гран-при" японка Рика Кихира сорвала первый же элемент – тройной аксель – и осталась только седьмой.

– Загитова была, как богиня. Она фантастически откаталась и никто близко не стоит в сегодняшних выступлениях. Алина однозначно была лучше всех. Восхитительная программа, она буквально сверкала. Откаталась очень жизненно, так за нее все переживали. Чудесное катание.

– Почему Рика Кихира сорвала прыжок и откатала свою программу слабо?

– Она каталась прекрасно. Но сорвала аксель на 3,5 оборота и потеряла на этом одиннадцать или десять баллов. Все остальное сделала правильно. Не знаю с чем связана ее ошибка. Это к ней вопросы.

– Самодурова и Медведева могли выступить лучше?

– Они прекрасно катались, замечательно. Каждая могла быть выше и лучше оценена, но соперники сильные. Это же соревнования. Они тоже не дремлют. Сакамото выступила замечательно. Турсынбаева прибавила, я ее не узнаю, как будто другая спортсменка приехала. Очень сильно и качественно каталась. Думаю, что сейчас данная расстановка дает возможность понять, кто в каком месте выступит в произвольной. У каждой есть возможность попасть на пьедестал, выступив лучше других, и не дай Бог, если кто-то будет срывать свои элементы.

– Показалось, что Медведева каталась медленно. А вам?

– Женя каталась замечательно. Продемонстрировала отличные компоненты и это судьи увидели. (Арман Мкртчян)