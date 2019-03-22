Наталья Бестемьянова: "Загитова потрясла меня своей стойкостью, умничка!"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги чемпионата мира по фигурному катанию у женщин, который проходит в японской Сайтаме.

Россиянка Алина Загитова стала чемпионкой мира, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 237,50 балла.

Серебро осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла.

Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

Третья россиянка, дебютантка чемпионата мира Софья Самодурова заняла 8-ю строчку с результатом в 208,58 балла.

– Абсолютно фантастическое катание Загитовой, – сказала Бестемьянова. – Алина потрясла меня своей стойкостью, умничка! Конечно, я еще очень рада за Женю Медведеву, которая силой своего характера заставила весь мир фигурного катания поверить, что она вернулась. Здорово выступила Соня Самодурова на своем первом чемпионате мира. И, безусловно, хочется отметить Элизабет Турсынбаеву с ее четверным прыжком и итоговой серебряной медалью. Это исторический момент и для Казахстана, и для всего фигурного катания. (Иван Торопцев)

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