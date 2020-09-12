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«Наша музыка для меня сильнее иностранной». Российский фигурист сделал программу на русскую народную песню

16:52
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский фигурист Александр Самарин на контрольных прокатах представил короткую программу на песню «Полюшко-поле» в костюме, напоминающем рубаху. После проката, в котором был четверной риттбергер, четверной лутц + тройной тулуп и тройной аксель, он рассказал о своем выборе.

— Танцоры оставили короткие программы? А мы можем себе позволить новую. (улыбается) Хотелось не только сделать музыкальное сопровождение, а чтобы зал и я дышали в унисон. Выбор правильный и он не связан с тем, что сезон будет внутрироссийским. Решили отойти от традиционной музыки и сделать русское. Невероятная мощь в этой композиции.

Показательный на «Самару-городок»? Я вообще Москвич. (смеется) У нас много прекрасных песен, но не все берут, как «Полюшко-поле».

Прыжки в программе? Исполнил риттбергер, потому что времени не так много, пока не хочется рвать себя. Что будет в произвольной — сами увидите. Так интереснее, зачем все заранее разглашать? (Дмитрий Кузнецов)

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