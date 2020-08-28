На контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию продано 2000 билетов

На предсезонные прокаты фигуристов взрослой сборной России проданы все билеты, сообщили «СЭ» в пресс-службе федерации.

— В общей сложности продано около 2000 билетов, на данный момент это всё, что было в продаже. Появятся ли новые? Это возможно, но все будет зависеть от Роспотребнадзора. Только если он изменит и облегчит требования — тогда можно будет об этом говорить, — рассказали в пресс-службе.

Контрольные прокаты сборной России состоятся 12 — 13 сентября во дворце «Мегаспорт». Билеты продавались по ценам от 500 до 3500 рублей. На прокатах ожидается выступление Алины Загитовой, которая не появлялась на льду на спортивных мероприятиях с декабря 2019 года. (Дмитрий Кузнецов)