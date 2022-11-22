Муж Елены Ильиных рассказал, как едва не утонул на серфинге

Российский артист балета Сергей Полунин в интервью «СЭ» рассказал о возможном дебюте в фигурном катании. Он работал в жюри проекта «Ледниковый период», в котором участвует его жена Елена Ильиных.

— Если бы вам предложили поучаствовать в «Ледниковом», согласились бы? Пара с Еленой Ильиных просится.

— Очень хотелось бы на самом деле. Но не хочется так: от тебя чего-то ждут, а ты потом выйдешь и не справишься. Это сидит в голове. Не то чтобы я стесняюсь... Но боязно, — сказал Полунин.

— Вам, танцовщику с мировым именем, бояться?

— Если ты выходишь, хочется выглядеть как профессионал. А я не думаю, что у меня получится профессионально. Фигуристы прошли много лет тренировок. У меня так с серфингом уже случилось. Думал, сейчас буду рассекать по волнам, а в итоге...

— Не утонули же.

— На километр отплыли и еле-еле выплыли. Переоценить свои силы тоже не хочется, — сказал Полунин.