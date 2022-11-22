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Сегодня, 14:34

Почетный президент ФФККР Писеев рассказал, что каждые две недели приезжает в больницу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент ФФККР Валентин Писеев прокомментировал смерть бывшего резидента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова и рассказал о своем самочувствии.

«Мое самочувствие? Как можно себя чувствовать после той трагедии? Нахожусь в таком пространстве, где трудно все это воспринять и осознать. Тяжело, когда вчера разговариваешь с Александром, а рано утром узнаешь, что его нет. Мое здоровье? Я прохожу плановые процедуры. Каждые две недели приезжаю в больницу, и мне ставят капельницы в течение 30 минут», — приводит слова Писеева Sport24.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-22-pochetnyy-prezident-ffkkr-kazhdyye-dve-nedeli-priyezzhayu-v-bolnitsu-i-mne-stavyat-kapelnitsy
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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