«Может, и Загитовой стоит задуматься». Реакция болельщиков на возвращение Медведевой к Тутберидзе

В среду стало известно о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе. «СЭ» собрал подборку комментариев пользователей по поводу решения спортсменки, ушедшей от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру в 2018 году.

— Думается, это временная мера, пока Covid бушует и границы закрыты. Терять целый сезон и не видеть тренера — это фактически как закончить. А Медведева хочет попробовать зацепиться за Олимпиаду. С Тутберидзе явно она горшки не била. Сели, поговорили. Не думаю, что Тутберидзе так уж станет главным её тренером. Скорее, тренером-консультантом, там и Тарасова может, и Орсер по видео. Главное, группа и лёд.

— Официально она никуда и не уходила, на всех Российских соревнованиях числилась как спортсменка из Хрустального. Не думаю, что это и на практике настоящее возвращение. Сейчас, из-за коронавирусной изоляции, Медведева не может вернуться в Канаду и ей просто не с кем тренироваться. А как сказал сам Орсер, по видеосвязи это в принципе не то. как можно тренировать. Медведва лично ни слова плохого не сказала о Тутберидзе, так что ей ничто не мешает перебиться пока на Хрустальном.

— Наговорили как раз они с Орсером немало. Просто Тутберидзе не злопамятна. Она их всех тренировала и воспитывала как дочерей. Возвращение блудной дочери. Да и ТАТ походу извинилась. Загитову в шоу взяли, и походу стала посредником возвращения.

— Правильное решение, с возвращением к истокам тебя, Женя!

— Ждем всех остальных камбеков или хотя бы попыток, т.к. не все уходили от Великого тренера по-хорошему. А некоторые вылили ушат грязи походя...

— Такое ощущение, что продюсеры HBO решили снять десятый сезон «Игры престолов»... Публика в полном недоумении...

— Просто нет слов. Бег по кругу!

— Какая боль для хейтеров Этери!

— Всё правильно! Рыба ищет где глубже, а Женя Медведева где лучше! Теперь у лучшего тренера мира — Тутберидзе будет чудесная тройка: мама Женя и две перспективные девочки Камила и Аня.