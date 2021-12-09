Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Мозалев занимает шестое место после короткой программы на турнире в Загребе

19:34
Теги:

Российский фигурист Андрей Мозалев занимает шестое место после короткой программы на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии. За прокат он получил 80,71 балла.

Первое место занимает Киган Мессинг из Канады (90,26). Вторым стал Денис Васильев из Латвии (84,46). Замыкает тройку Брендан Керри из Австралии (84,36).

Победитель этапа серии «Гран-при» в Сочи Морис Квителашвили занимает 22-ю позициию (58,53). Он получил сразу 4 штрафных балла.

Произвольные программы мужчины представят 11 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
Путин назвал рамочным характер законопроекта о QR-кодах
0