Мозалев занимает шестое место после короткой программы на турнире в Загребе

Российский фигурист Андрей Мозалев занимает шестое место после короткой программы на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии. За прокат он получил 80,71 балла.

Первое место занимает Киган Мессинг из Канады (90,26). Вторым стал Денис Васильев из Латвии (84,46). Замыкает тройку Брендан Керри из Австралии (84,36).

Победитель этапа серии «Гран-при» в Сочи Морис Квителашвили занимает 22-ю позициию (58,53). Он получил сразу 4 штрафных балла.

Произвольные программы мужчины представят 11 декабря.