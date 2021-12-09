Российская фигуристка Анастасия Скопцова рассказала о критике и негативе в интернете из-за сообщения ее мамы Натальи об отборе в олимпийскую сборную.

— Мы знаем о неприятной ситуации с постом мамы Насти. Как реагируете на какие-то внезапные негативные комментарии?

— Это безумно неприятно — слушать такие обидные, грубые и совершенно неуместные слова про мою маму. Я легко мирюсь с критикой в свой адрес, достаточно давно катаемся, есть определенная известность. Получаю иногда сообщения с не самым приятным содержанием. Но читать такие комментарии про маму — сложно и неприятно. Любой родитель для своего ребенка — это своего рода высшая инстанция, что-то такое внеземное. Для детей нет плохого родителя. Считаю, что писать такие вещи детям неприемлемо. Я не реагирую, не закрываю страницу, не ограничиваю комментарии. Мой отец всегда учил — когда люди приходят к тебе с негативом и ты принимаешь его, начиная отвечать на каждое слово, то ты подпускаешь это к себе. Когда ты на это не реагируешь, то оставляешь людей с этим. Это их мнение и желание писать такие слова. Я это близко к себе не принимаю. Хотите писать — пишите, это останется с вами. Я не падкая на ответы, полемику.

— Хороших комментариев больше?

— Сложно сказать, но мне кажется, что положительных комментариев все же больше. Сложно читать и подсчитывать, какие позитивные комментарии, а какие негативные. То, что мне пишут в Instagram, — по большей части это лестные, теплые и приятные слова. Мнение болельщиков безумно важно, его ни в коем случае нельзя преуменьшать. Вообще фанаты фигурного катания — это та значимая часть нашего спорта, без которого он не был бы таким, каким мы его знаем. Чем больше болельщики вовлечены в наш спорт, тем лучше.

Полностью интервью Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина читайте на сайте «СЭ»