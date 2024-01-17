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Мозалев — о переходе к Тутберидзе: «Писали, что якобы в шоу я проходил у нее просмотр. Бред!»

Мозалев отреагировал на слухи о просмотре перед переходом к Тутберидзе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал о том, как его взяли в группу Этери Тутберидзе.

— Этери Георгиевна удивилась такому повороту?

— Это лучше у нее спрашивать (смеется). У нас не было какого-то судьбоносного разговора, пафосных слов. Даже ее присутствие на катке в принципе все за себя говорит.

— То есть без собеседований, просмотров?

— Ну какой просмотр на таком уровне? Это смешно. Читал слухи, что якобы в Москве на шоу я ходил на просмотр к Этери Георгиевне. Ну о чем вы говорите? Решать, возьмут тебя или нет? Это бред полный.

— Ты уже почувствовал изменения в тренировочном процессе?

— Мало еще времени, чтобы рассуждать о графике. Могу сказать, что больше льда. Какого-то конкретного плана по неделям, годам мы пока не строили.

Андрей Мозалев. «С Этери Георгиевной хочу опровергнуть стереотип, что у нее не получается в мужском катании». Первое интервью Мозалева после перехода

Теннис
Андрей Мозалев
Этери Тутберидзе
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