Мозалев — о переходе к Тутберидзе: «Писали, что якобы в шоу я проходил у нее просмотр. Бред!»
Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал о том, как его взяли в группу Этери Тутберидзе.
— Этери Георгиевна удивилась такому повороту?
— Это лучше у нее спрашивать (смеется). У нас не было какого-то судьбоносного разговора, пафосных слов. Даже ее присутствие на катке в принципе все за себя говорит.
— То есть без собеседований, просмотров?
— Ну какой просмотр на таком уровне? Это смешно. Читал слухи, что якобы в Москве на шоу я ходил на просмотр к Этери Георгиевне. Ну о чем вы говорите? Решать, возьмут тебя или нет? Это бред полный.
— Ты уже почувствовал изменения в тренировочном процессе?
— Мало еще времени, чтобы рассуждать о графике. Могу сказать, что больше льда. Какого-то конкретного плана по неделям, годам мы пока не строили.