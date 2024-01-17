Мозалев опроверг информацию о конфликтах с Давыденко

Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» поблагодарил своего бывшего тренера Кирилла Давыденко после перехода к Этери Тутберидзе.

— С Кириллом Анатольевичем как расстались? В СМИ писали, что у вас случались конфликты.

— Нет, конфликтов не было. Понятно, бывают рабочие моменты, но не более того. В моем понимании у нас все было достаточно гладко. Реакция на мои слова тоже была нормальная, мне кажется, Кирилл Анатольевич был готов. Он сам в принципе говорил, что мне нужно что-то менять. Он тоже человек и хочет, чтобы я добился успехов, своих целей и пошел дальше. И желает мне добра, верю.

— Что дарят при уходе одиночника от тренера-мужчины? Цветы?

— Да, все равно букет. Кирилл Анатольевич совсем не пьет алкоголь, так что тут не так просто выбрать... (смеется)

— Что тебе дал в этой жизни Кирилл Анатольевич?

— Все. Все, чего я добился на данный момент, его заслуга. Благодаря нему я стал тем фигуристом, которым стал.