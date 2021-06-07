Щербакова показала подарки поклонников
15:32
Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Instagram показала подарки от поклонников.
Девушка опубликовала рисунки болельщиков с ее изображением, чехол со стразами для телефона и пазл с ее фотографией, на которой она держит медаль.
В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.
Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
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