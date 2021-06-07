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Щербакова показала подарки поклонников

15:32
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Instagram показала подарки от поклонников.

Девушка опубликовала рисунки болельщиков с ее изображением, чехол со стразами для телефона и пазл с ее фотографией, на которой она держит медаль.

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.

Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram

Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram
Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram

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