Щербакова показала подарки поклонников

Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Instagram показала подарки от поклонников.

Девушка опубликовала рисунки болельщиков с ее изображением, чехол со стразами для телефона и пазл с ее фотографией, на которой она держит медаль.

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.

Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram

Сторис Анны Щербаковой. Фото Instagram