Москвина одним словом оценила прыжковый чемпионат России по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР, наставник пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов Тамара Москвина в комментарии для «СЭ» оценила концепцию проведения чемпионата России по прыжковым элементам.

«Хоть личный турнир еще не закончился, но в целом прыжковый турнир мне очень понравился. Отлично!» — сказала Москвина «СЭ».

4 декабря на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге прошел командный турнир.

Первое место в соревновании заняла команда Евгения Плющенко, набравшая в пяти раудах 16 очков. Второй стала команда Этери Тутберидзе (12 очков), третьей — Алексея Мишина (8).