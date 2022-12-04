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Сегодня, 18:30

Тарасова назвала прекрасным результатом победу Валиевой на чемпионате России по прыжкам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» подвела итоги чемпионата России по прыжкам в личном турнире среди женщин.

«Результат — прекрасный! Получились интересные соревнования. Как мне кажется, судили все хорошо. Хороший турнир, который впервые провели», — сказала Тарасова «СЭ».

Камила Валиева стала победительницей соревнований. Ученица Тутберидзе в финале победила подопечную Плющенко Софью Муравьеву.

Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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