Тарасова назвала прекрасным результатом победу Валиевой на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» подвела итоги чемпионата России по прыжкам в личном турнире среди женщин.

«Результат — прекрасный! Получились интересные соревнования. Как мне кажется, судили все хорошо. Хороший турнир, который впервые провели», — сказала Тарасова «СЭ».

Камила Валиева стала победительницей соревнований. Ученица Тутберидзе в финале победила подопечную Плющенко Софью Муравьеву.