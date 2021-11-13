Москвина оценила победу Мишиной и Галлямова на «Гран-при Японии»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе «Гран-при» в Японии.

«Я довольна их выступлением и в короткой, и в произвольной программах, впереди у нас еще много стартов, будем постепенно улучшать некоторые детали программы, и к главным стартам она заблестит. Новая произвольная программа, костюмы для нее, надежность самого сложного элемента в программе — каскада тройной сальхов, ойлер, тройной сальхов — понравились и зрителям, и специалистам, но меня немножечко расстроила ошибка на тройном выбросе с риттбергера который всегда был безошибочен.



Но в этом и состоит задача, чтобы найти рискованные элементы, детали, и за то время, которое у нас еще есть, убрать их или заменить на надежные. Я довольна ребятами, их отношением к делу, организованностью и тем, что они, несмотря на то что у них не так много опыта участия в крупнейших соревнованиях, выступают надежно и достойно», — цитирует ТАСС Москвину.

Мишина и Галлямов набрали 227,28 балла по сумме короткой и произвольной программ на «Гран-при Японии». Второе место заняла еще одна российская пара, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (213,27), на третьей строчке — японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).