Видео произвольной программы Тарасовой и Морозова на «Гран-при Японии»
08:01
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль в парах на «Гран-при Японии».
В произвольной программе спортсмены ошиблись на обоих выбросах и параллельном каскаде, судьи оценили их выступление в 137,49 (общий балл — 213,27).
Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28), замкнули тройку призеров японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).
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