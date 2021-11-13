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Видео произвольной программы Тарасовой и Морозова на «Гран-при Японии»

08:01
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль в парах на «Гран-при Японии».

В произвольной программе спортсмены ошиблись на обоих выбросах и параллельном каскаде, судьи оценили их выступление в 137,49 (общий балл — 213,27).

Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28), замкнули тройку призеров японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

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Сергей Разин все материалы автора
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