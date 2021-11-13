Видео произвольной программы Тарасовой и Морозова на «Гран-при Японии»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряную медаль в парах на «Гран-при Японии».

В произвольной программе спортсмены ошиблись на обоих выбросах и параллельном каскаде, судьи оценили их выступление в 137,49 (общий балл — 213,27).

Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28), замкнули тройку призеров японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).