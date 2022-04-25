Рудковская: «Завтра наш президент проведет совещание, посвященное спорту. Уверена, наших ребят никто не бросит»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о предстоящем совещании, посвященном российскому спорту.

«Насколько я знаю, завтра наш президент проведет совещание, посвященное спорту. Один из вопросов: как наши спортсмены будут выступать на международных соревнованиях. Мы все ждем решения, потому что наши спортсмены тоже пострадали. Например, Софья Муравьева не смогла поехать на юниорский чемпионат мира.

Я думаю, на совещании будут найдены решения. И я уверена, наших спортсменов никто не бросит», — сказала Рудковская «СЭ».

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.