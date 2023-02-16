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Сегодня, 17:53

Жилина рассказала, строгий ли Плющенко тренер

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина сравнила свою маму Людмилу Алферову и Евгения Плющенко по строгости.

В четверг, 16 февраля спортсменка выступила с произвольной программой на юниорском первенстве России и набрала 151,85 балла за прокат.

— Стало больше всего получаться? У меня стали стабильнее прыжки ультра-си. Я не так волнуюсь перед стартом. Я повзрослела, стало больше сил. Сложно ли разделять роли мамы и тренера? Дома вообще не вспоминаем про тренировки. Если она что-то хочет сказать про это, то только в тренировочном процессе. Дома — просто мама. Не сказала бы, что она строгая, как тренер. Евгений Викторович Плющенко не строже, одинаково.

Жилина на данный момент лидирует на юниорском первенстве России, у нее 218,79 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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