Жилина рассказала, строгий ли Плющенко тренер

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина сравнила свою маму Людмилу Алферову и Евгения Плющенко по строгости.

В четверг, 16 февраля спортсменка выступила с произвольной программой на юниорском первенстве России и набрала 151,85 балла за прокат.

— Стало больше всего получаться? У меня стали стабильнее прыжки ультра-си. Я не так волнуюсь перед стартом. Я повзрослела, стало больше сил. Сложно ли разделять роли мамы и тренера? Дома вообще не вспоминаем про тренировки. Если она что-то хочет сказать про это, то только в тренировочном процессе. Дома — просто мама. Не сказала бы, что она строгая, как тренер. Евгений Викторович Плющенко не строже, одинаково.

Жилина на данный момент лидирует на юниорском первенстве России, у нее 218,79 балла по сумме двух программ.