Мишина и Галямов победили на юниорском чемпионате мира, россияне заняли весь пьедестал

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия) завершились соревнования у пар.

Три первых места заняли российские дуэты. Победу одержали Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 188,74 балла. На второй позиции Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов - 188,17. Третьими стали Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (181,59).

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Пары

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 188,74

2. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 188,17

3. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 181,59

4. Феийао Тан/Йончао Ян (Китай) - 168,77

5. Сара Фэн/Ти. Джей. Наймен (США) - 162,90

6. Лайкен Локли/Кинан Прочноу (США) - 159,54