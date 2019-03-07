Мишина и Галямов победили на юниорском чемпионате мира, россияне заняли весь пьедестал

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе (Хорватия) завершились соревнования у пар.
Три первых места заняли российские дуэты. Победу одержали Анастасия Мишина/Александр Галлямов - 188,74 балла. На второй позиции Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов - 188,17. Третьими стали Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (181,59).
Загреб (Хорватия)
Юниорский чемпионат мира
Пары
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) - 188,74
2. Аполинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) - 188,17
3. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) - 181,59
4. Феийао Тан/Йончао Ян (Китай) - 168,77
5. Сара Фэн/Ти. Джей. Наймен (США) - 162,90
6. Лайкен Локли/Кинан Прочноу (США) - 159,54
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