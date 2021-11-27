Мишина и Галлямов заняли первое место на «Гран-при России»
18:49
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» в России.
За произвольную программу пара получила 153,34 балла. По сумме выступлений они набрали 226, 98 балла.
Второе место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Пара лидировала после короткой программы, но в произвольной они допустили несколько ошибок и потеряли баллы (212,59). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58).
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