Мишина и Галлямов заняли первое место на «Гран-при России»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на этапе «Гран-при» в России.

За произвольную программу пара получила 153,34 балла. По сумме выступлений они набрали 226, 98 балла.

Второе место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Пара лидировала после короткой программы, но в произвольной они допустили несколько ошибок и потеряли баллы (212,59). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58).