Галлямов — о поездке в Монголию: «Все на кириллице, буквы твои, но что-то не то»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от пребывания в Монголии.

«Если говорить о языке: где-то какие-то объявления, информации на стендах и прочее — все не на латинице, а на кириллице. И, вроде, вот твои буквы, все знаешь, но что-то не то, ха-ха. Довольно двоякое ощущение. Но это что-то новенькое и интересное», — приводит Sport24 слова Галлямова.

«Меня поразило, что здесь очень любят спорт. Особенно баскетбол. И на главной площади играют в баскетбол. Причем и утром, и вечером, и ночью», — добавила Мишина.

6-7 мая российские фигуристы выступят с шоу-программой в Улан-Баторе, столице Монголии.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами в командном соревновании, бронзовыми призерами Олимпиады-2022 в парном катании, чемпионами мира и Европы.