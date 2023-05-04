Коляда рассказал, что не смотрит соревнования по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях Михаил Коляда затруднился ответить на вопрос, кто является лучшим фигуристом сезона в России.

— Кто MVP сезона в России? Не знаю. Я же не смотрю соревнования никакие. В этом сезоне не смотрел, — объяснил Коляда корреспонденту «СЭ».

Коляда в нынешнем сезоне пропустил чемпионат России и финал Гран-при и во второй части сезона выступал только в шоу и на турнире шоу-программ.